Madrid, 20 dic (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, que este martes derrotó al Brose Bamberg alemán (95-72) en la Euroliga de baloncesto, apuntó el gran trabajo de su equipo "desde el primer minuto" y aseguró que solventaron "el partido con más facilidad de la esperada".

"Hemos trabajado bien desde el primer minuto, siendo muy sólidos en defensa y en el rebote, lo que nos dio la iniciativa en el juego. Ha sido clave cómo encaramos el tercer cuarto para no dejarles entrar en el partido", dijo Pablo Laso.

"Solventamos el partido con más facilidad de la esperada, pero en 48 horas estaremos en Belgrado y eso será otra guerra, seguro", añadió el técnico.

En el aspecto de destacados, Laso prefirió no hacerlo con ninguno en especial.

"Es difícil destacar a nadie porque todos han hecho un buen trabajo. Trey Thompkins, que reapareció, ha metido puntos y nos ha dado referencia ofensiva. (Anthony) Randolph no ha jugador porque hubiera sido forzar demasiado hoy y tal como ha ido el partido no ha hecho falta. Sobre Jonas (Maciulis) vamos a esperar a mañana. No queremos correr riesgos. Si está bien jugará y si no descansará. La semana que viene tenemos otros dos partidos", indicó.

"(Jeffery) Taylor ha sido el mejor del equipo en el balance de más y menos. Ha anulado a un jugador muy importante para ellos como (Nikos) Zisis", siguió Laso.

También habló el técnico del Estrella Roja con el que se enfrentarán este jueves en Belgrado.

"Para nosotros el ritmo de partido es muy importante, pero ese ritmo genérico se basa en el trabajo defensivo, en el rebote, en no hacer pérdidas, en liberar tiros, en pases; el ritmo hay que buscarlo", observó.

"El Estrella Roja es un equipo que juega con mucho corazón. Tiene fuerza física, contacto, tiradores. En Belgrado, en la sala Pionir, siempre es difícil jugar", finalizó Pablo Laso.