Jorge Vilda: "Las cadenas de los complejos ya están rotas"

Madrid, 20 dic (EFE).- El seleccionador español de fútbol femenino, Jorge Vilda, afirmó en una entrevista a EFE que "el equipo tiene ganas, tiene hambre y también tiene las cosas claras para poder ganar pronto a una de las grandes selecciones de Europa" tras haber dejado atrás los "complejos".

"Esas cadenas ya están rotas. Yo veo a jugadoras que quieren llegar a conseguir algo grande", dijo en las postrimerías de un año que abrirá las puertas de 2017 y, con él, la Eurocopa que se disputará en Holanda entre el 16 de julio y el 6 de agosto.

Las pupilas de Jorge Vilda afrontarán esa cita convencidas de que no deben "renunciar a nada", según explicó el preparador español.

- Pregunta (P): En unos meses estará dirigiendo su primer partido en una Eurocopa de categoría absoluta. ¿Cómo encara la cuenta atrás?

- Respuesta (R): Estoy animado, con ganas y con la misma ilusión que me transmiten las jugadoras. Las cosas hasta ahora se han hecho bien y la sensación que nos quedó en el último partido de preparación ante Francia fue buena en cuanto a competición.

El equipo tiene ganas, tiene hambre y también tiene las cosas claras para poder ganar pronto a una de las grandes selecciones.

- P: Más allá de los tropiezos en los amistosos ante Inglaterra (2-1) y Francia (1-0), ¿el recorrido del equipo, con pleno de triunfos en la fase de clasificación, le permite ser optimista?

- R: Es algo histórico que nos hayamos clasificado como primeros, con pleno de victorias y con el mayor número de goles metidos en toda la fase de clasificación. Esas dos derrotas nos han podido venir bien porque nos demuestran que todavía queda mucho por hacer.

Estamos trabajando para acortar esas distancias, sabiendo que cada vez son menores.

P: Reconoce que España no pertenece todavía a la elite europea del fútbol femenino. ¿Qué se debe esperar del equipo entonces?

R: Ahora mismo, mejorar de cara a la Eurocopa. Espero ganar el primer partido ante Portugal de la mejor manera, con el equipo convencido de que no debemos renunciar a nada en esta Eurocopa.

Eso sí, tenemos que ir pasito a pasito porque si pensamos más allá nos vamos a equivocar. El grupo es duro, pero vamos a intentar con todas las fuerzas pasar a cuartos.

P: ¿España, junto a Inglaterra, debe asumir el papel de favorito para pasar a la siguiente ronda?

R: El claro favorito es Inglaterra y, después, cualquiera de los otros tres equipos (completan el grupo Portugal y Escocia). Pienso que puede pasar cualquier equipo porque el grupo es muy igualado.

En ese sentido, no creo que la diferencia con Inglaterra sea tan grande como se vio en el amistoso de Guadalajara. Pienso que se vio más diferencia que la que realmente hay. Dicho esto, soy optimista. Tengo que serlo. No me voy a poner la venda antes de la herida.

P: ¿Siente la responsabilidad de reeditar con la selección absoluta los éxitos logrados en categorías inferiores?

R: Como cualquier entrenador, yo estoy en este puesto por ganar. Me considero muy ganador. Siempre quiero ganar y, cuando pierdo, esa sensación es todavía más fuerte.

Las derrotas me están sirviendo para aprender porque, la verdad, es algo a lo que no estábamos acostumbrados. En categorías inferiores se ha perdido muy poco y eso es muy raro, pero estoy convencido de que para ganar algo antes tienes que perder.

Yo la presión de tener que ganar no la siento. Todo el mundo ve el momento en el que estamos. Tenemos una selección con ilusión, ambición y talento pero nos queda un poco.

P: ¿Ganar con la absoluta es el gran reto de su carrera?

R: Cada año que estoy viviendo en el fútbol me presenta el reto más importante de mi carrera. Así viví mis años en categorías inferiores, aunque está claro que los Europeos y Mundiales de categoría absoluta tienen mucha más repercusión. En ese sentido, sí, el siguiente reto es la Eurocopa.

P: ¿Siente que el equipo tiene ya el sello Vilda?

R: Va teniendo cosas. Me está gustando cómo estamos compitiendo, cómo estamos entrando en los partidos, aunque aún quedan cosas.

Uno de nuestros signos tiene que ser llevar la iniciativa los primeros 15 o 20 minutos, marcar el terreno y ser capaces de dominar al rival. Tenemos una esencia: nos gusta atacar, tener el balón y hacer goles y, juguemos de una forma o de otra, esa esencia no se debe perder. Estoy viendo ya los matices de esa idea que tengo.

P: ¿Cuál es el hándicap?

R: Asumo que a nivel competitivo hay selecciones que están por encima de nosotros. Tienen más bagaje, más experiencia en torneos grandes y partidos de gran nivel detrás. Nosotras los venimos jugando últimamente y eso es lo que nos llevan ganado.

Espero que recuperemos esa diferencia pronto y que las jugadoras tengan buenas sensaciones ante las mejores selecciones del mundo.

P: ¿Con ese objetivo ha planificado los amistosos ante Inglaterra y Francia y el próximo ante Suiza?

R: En este punto nos estamos centrando más en el rendimiento que en el resultado. Sé que si el rendimiento es bueno, el resultado llegará. Si nos obsesionamos con los resultados ahora mismo nos equivocaríamos. Nos tenemos que fijar en dar un buen rendimiento, en tener 90 minutos de buen fútbol. Si el rendimiento es bueno, se traducirá en ocasiones de gol y acabarás ganando.

P: Le acompañaron el buen juego y los resultados en la fase de grupos. ¿Eso refuerza su trabajo como seleccionador?

R: Seguimos en la búsqueda de la excelencia y de la perfección en base a la idea que tenemos. Yo no puedo pedir más de lo que pienso que las jugadoras pueden dar. Y pienso que puede ser mucho.

P: ¿Están en el camino correcto?

R: Igual ante Inglaterra dimos dos pasitos atrás, teniendo en cuenta la inercia con la que veníamos. Sin embargo, ante Francia, aún perdiendo, dimos tres saltos hacia adelante. Hemos acabado en +1. Ahora Suiza nos pondrá las cosas difíciles. Todo es cambiante, pero de nuestra esencia no nos vamos a mover.

P: ¿En qué debe mejorar el equipo?

R: A balón parado podemos mejorar mucho a nivel defensivo. Nos enfrentamos a jugadoras grandes, potentes físicamente y tenemos que ser fuertes. En una acción a balón parado se te puede ir el partido y queremos evitarlo. Cuando las jugadoras confíen en sí mismas, los errores que ahora estamos cometiendo no los vamos a tener.

P: ¿España ha dejado atrás los complejos?

R: Esas cadenas ya están rotas. Yo veo a jugadoras que quieren llegar a conseguir algo grande. El otro día, por ejemplo, en el partido ante Francia veía a Irene Paredes ante Wendie Renard y se retan de tú a tú, por mucho que la jugadora del Lyon haya disputado Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos.

P: ¿Tranquiliza tener a jugadoras capaces de competir a ese nivel, como está demostrando Irene en el París Saint-Germain?

R: Es una jugadora con un gran carácter. Ha elegido el PSG pero podría estar jugando en cualquier equipo del mundo. Creo que le honra la valentía de ir a un equipo 'top' de Europa, que por cierto le ganó al Olympique de Lyon. Otra en su lugar quizás hubiera preferido quedarse en el Athletic Club.

Trabaja como la que más, se ha ganado la titularidad y es una jugadora ejemplar. Por supuesto que me tranquiliza tenerla a ella y a Marta Torrejón, a Leila Ouahabi, a Celia Jiménez... a todas.

P: ¿El nivel, creciente, del equipo español lo motiva la salida de las jugadoras a otras Ligas?

R: El estímulo que tiene una jugadora es la competición de cada fin de semana. Ese estímulo es determinante tanto a nivel físico como a nivel técnico y táctico.

No tiene nada que ver jugar un partido en el que tienes a una jugadora encima y que te mete el pie fuerte, a otro en el que tienes tiempo para jugar. En ese sentido, todos somos conscientes de que hay Ligas que a nivel competitivo están por encima de la nuestra.

P: ¿Su trabajo sería más sencillo si el nivel de la Liga Iberdrola fuera superior?

R: Sí, está claro. Aunque también pienso que ha mejorado mucho y que no tiene nada que ver lo que hay en la actualidad con lo que había hace cinco años. Las jugadoras que están viniendo a la selección y las que saben que son futuribles están dando un plus porque saben que esta temporada es importante.