James Rodríguez está en Bogotá y celebrará la Navidad en Medellín

Bogotá, 20 dic (EFE).- El centrocampista colombiano del Real Madrid James Rodríguez llegó a Bogotá junto a su esposa, Daniela Ospina y su hija Salomé, y posteriormente irá a Medellín para celebrar la Navidad, informó hoy su madre, Pilar Rubio.

"Está en Colombia y pasará las fiestas de Navidad con nosotros, viajaremos a Medellín", dijo Rubio al canal de televisión CityTv.

El futbolista fue visto en un restaurante del norte de la ciudad junto a su esposa, su hija y su madre.

El centrocampista, que no jugó ningún minuto en la final del Mundial de Clubes que el Real Madrid ganó al Kashima Antlers japonés, dejó su futuro en el club blanco en el aire al afirmar que en el parón navideño tiene que "pensar todo" y "buscar salidas".

James no ocultó que es feliz en Madrid ni su frustración por no tener continuidad en el equipo titular con Zinedine Zidane.

"A veces no se da todo como uno quiere, pero hay que estar tranquilo. Tengo siete días para poder pensar todo. Yo quiero estar aquí, pero a veces no se dan las cosas. Hay que pensar bien todo y no puedo asegurar si sigo o no porque quiero jugar más", aseveró.