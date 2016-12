Holanda refuerza la seguridad de mercados y los colegios cancelan excursiones

La Haya, 20 dic (EFE).- Varias ciudades holandesas reforzaron hoy la seguridad en sus mercadillos de Navidad con sacos de arena y bloques de hormigón, mientras que decenas de colegios cancelaron las tradicionales excursiones navideñas a Alemania tras el ataque de anoche en Berlín.

Según pudo constatar Efe, el municipio de La Haya reforzó hoy la seguridad en los mercados navideños colocando sacos de arena en los principales accesos, especialmente en la Real Feria de Navidad, en el centro de la ciudad.

El ayuntamiento de Amsterdam también decidió proteger el principal mercado navideño de la ciudad, localizado en Museumplein, con grandes bloques de hormigón y bordillos altos.

Según Pim Pronk, de la organización del mercado, la decisión fue consultada con la Policía y las autoridades locales.

"No podemos parar a los locos, pero queremos dar a los visitantes una sensación de seguridad", dijo Pronk a la prensa neerlandesa.

La céntrica plaza de Amsterdam acoge 65 puestos de venta de productos y comida, junto a una gran pista de hielo.

El Ayuntamiento de la ciudad confirmó hoy que no cambiará el nivel de amenaza terrorista.

Además, decenas de colegios cancelaron los tradicionales viajes de Navidad a Alemania por miedo a nuevos ataques.

El colegio Canisius College, de Nijmgen, que tenía prevista una excursión hoy y el próximo jueves a Essen, en Renania del Norte-Westfalia, no seguirá adelante con los planes "por razones de seguridad", según un comunicado.

"El ataque eclipsa mucho la diversión y somete a gran presión a los estudiantes y los profesores. Como resultado de ello, la jornada escolar no será óptima", justificó el centro.

Los 225 estudiantes de la escuela Noordgouw, en Heerde, tampoco irán el jueves de viaje al mercado navideño en Oberhausen, en la región alemana de Ruhr.

"No podemos garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, así que no hay necesidad ni de pensar si lo haríamos o no", dijo la portavoz Ludwina Nijhof.

Escuelas de Zevenbergen, Den Bosh, Purmerend, Brabante o Frisia también decidieron seguir los mismo pasos y no irán a Alemania este año.

Después de los ataques terroristas en Francia en noviembre de 2015 y Bélgica en marzo pasado, Holanda ha sido considerada como un blanco potencial porque participa en la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico (EI) en Siria e Irak.

Al menos doce personas murieron ayer y unas 50 resultaron heridas al ser arrolladas por un camión que irrumpió en un mercadillo navideño del centro de Berlín, objetivo presuntamente de un atentado.