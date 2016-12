Filme de León de Aranoa sobre Podemos, en la sección Panorama de la Berlinale

Berlín, 20 dic (EFE).- El filme del cineasta español Fernando León de Aranoa sobre Podemos, titulado "Política, manual de instrucciones", es una de las cintas que se proyectarán en la sección Panorama de la Berlinale, la segunda en importancia del festival, según anunció hoy la organización.

La película de Aranoa, "invitado varias veces en la sección Panorama" ofrece una "mirada detallada a la situación en España", señala el comunicado.

"El ruido mediático en torno a Siria, Trump y otros eventos que sacuden el mundo ocultan la percepción de la base de nuestro futuro: la política en Europa", escribe la organización, que recuerda las circunstancias en las que nacieron los verdes en la entonces Alemania occidental.

De esa misma manera surgió Podemos, "que ya no es posible dejar al margen, a pesar de que las viejas fuerzas lo estén intentando en un contexto de un fascismo no superado".

Se trata de una "situación de historia reprimida que en muchos países del mundo constituye una bomba de relojería", describe el comunicado, y agrega que "este aterrador 'Zeitgeist' exige la valiente intervención de aquellos que no quieren resignarse a las metas alcanzadas en el pasado reciente".

La lista con las primeras once de un total de alrededor de cincuenta películas que se proyectarán en la sección Panorama, un tercio de ellas dentro del apartado documental, permite reconocer ya dos temas centrales: "el universo negro" y "Europa, Europa".

Cintas como "I Am Not your Negro" (Francia, EEUU, Bélgica, Suiza), de Raoul Peck -que abrirá la sección Panorama- y "The Wound" (Sudáfrica, Alemania, Holanda, Francia), de John Trengove ofrecen un enfoque fresco, histórico-reflexivo de la historia de los negros en América del Norte, Sudamérica y África.

También la coproducción brasileño-portuguesa "Vazante", de Daniela Thomas, que transcurre en 1821, un año antes de la independencia brasileña de Portugal, se enmarca en este contexto temático.

La riqueza que es sacada del país consiste en piedras preciosas de las minas del estado de Minas Gerais, extraídas por los esclavos, ausentes todavía hoy de cualquier significativo memorial que recuerde el sufrimiento que vivieron.

Esta era representa las bases del Brasil actual, el último país en abolir oficialmente la esclavitud en 1888, y que todavía hoy tiene que recuperarse de la monstruosidad que supuso ese fenómeno, señala el comunicado.

En tanto, cintas como la de León de Aranoa y la canadiense "Combat au bout de la nuit", de Sylvain L'Espérance buscan ilustrar "en qué manera las fuerzas progresistas se defienden de un clima intelectual y el espíritu de una época que parece de ayer".

La sección Panorama incluye entre estas primera películas dadas a conocer "otras obras muy artísticas y de elevada sensibilidad" que prometen una "gran diversidad formal y de contenido", también en lo que respecta al origen poco frecuente de los países de producción, como Bután o Kirguizistán.

Entre estas cintas figuran "Honeygiver Among the Dogs" (Bután), de Dechen Roder; "Centaur" (Kirguizistán, Francia, Alemania, Holanda), de Aktan Arym Kubat; la taiwanesa "Ri Chang Dui Hua" ("Small Talk"), de Hui-chen Huang; la estadounidense "Casting JonBenet", de Kitti Green; y "Untitled" (Austria, Alemania), de Michael Glawogger y Monika Willi.

También se incluye la cinta "Pendular" (Brasil, Argentina, Francia), de la joven realizadora Julia Murat, "un descubrimiento", según la Berlinale.

En su filme, "una original y filosófica observación de género de los jóvenes bohemios al inicio de la mitad de sus vidas", Murat explora la relación de una bailarina y un escultor a través de los medios de su respectivo arte.

La 67 edición de la Berlinale se inaugura el próximo 9 de febrero y contará este año con el realizador y guionista holandés Paul Verhoeven como presidente del jurado.