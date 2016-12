España y Portugal tienen prevista una reunión en enero sobre Almaraz

Lisboa, 20 dic (EFE).- El ministro de Medioambiente portugués, João Matos Fernandes, avanzó hoy que tiene prevista una reunión en enero con su homóloga española, Isabel García Tejerina, sobre la Central Nuclear de Almaraz y el futuro almacén de residuos.

En una comisión parlamentaria, Matos Fernandes señaló que el encuentro está marcado para los días 12 o 13 de enero y que en él abordará el hecho de que no se han evaluado los impactos transfronterizos que tendrá el almacén de residuos de Almaraz.

La central de Almaraz se encuentra a unos cien kilómetros de la frontera portuguesa, por lo que las autoridades lusas acompañan de cerca su situación y han mantenido contactos en los últimos meses con el Gobierno español, especialmente sobre los impactos que puede tener para Portugal la construcción del almacén de residuos.

"En las primeras cartas que escribí a mi colega española tenía la duda de si habían sido evaluados los impactos transfronterizos. Mi colega española ya ha respondido y no tengo ninguna duda: no fueron evaluados los impactos transfronterizos", aseguró Matos, que añadió que no les han enviado ningún estudio de impacto ambiental.

Matos subrayó la importancia de reunirse con Tejerina para tratar el asunto y garantizó que su agenda "no tiene ninguna limitación" y que la reunión de enero "tendrá que realizarse".

Además, recordó que la directiva europea de evaluación de impactos ambientales "se aplica de la misma forma a Portugal y a España" y defendió que España no la ha cumplido.

"Aunque se llegase a la conclusión de que no hay impactos transfronterizos, hay que hacer esa evaluación y no fue hecha", dijo Matos, que considera que la construcción del almacén "parece indicar el prolongamiento de la vida de la central de Almaraz".

La central de Almaraz fue construida en la década de 1970 y en 2010 el Ministerio de Industria y Comercio español le otorgó la autorización para que siguiera funcionando durante otros diez años.

Con ello, la Unidad I y la Unidad II de la central nuclear cumplirán en 2020 los 39 y 37 años de funcionamiento, por debajo de lo que se considera ciclo útil en una planta de este tipo, fijado en 40 años.